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Roof Cinema покажет на крыше клуба MOD американское кино 50-х годов

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© Фото: vk.com/roof_cinema

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"Как выйти замуж за миллиардера" с Мэрилин Монро и "Этот безумный безумный безумный безумный мир" Стэнли Крамера.

Команда Roof Cinema продолжает киносезон на крышах Петербурга.  В июне все желающие смотрят шедевры классики американского кино.

Так, 13 июня, на крыше MOD Roof, которая находится в минуте ходьбы от Спаса-на-Крови, покажут легендарную картину "Как выйти замуж за миллионера" с Мэрилин Монро и Бэтти Грейбл в главных ролях. Волшебная атмосфера 50-х годов и превосходная актерская игра. Отличный, легкий и оригинальный фильм, с неожиданной развязкой для любителей романтики и юмора. Фильм был номинирован на премию "Оскар" в 1954 году. 

Через день,15 июня, зриетли увидят приключенческую комедию в стиле роуд-муви "Этот безумный безумный безумный безумный мир" о поисках сокровищ, снятую режиссёром Стэнли Крамером и удостоенную премии "Оскар" и номинации на премию "Золотой глобус".

На крыше есть большой навес от дождя, уютные пледы, бар с демократичными ценами и собственная пиццерия. Количество мест - всего 80, поэтому лучше приобретать билеты на сайте проекта заранее: к началу кинопоказов их обычно не остается.

Подробности – в группе "ВКонтакте".

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