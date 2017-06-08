Михайловский сад расцветет по-новому в рамках фестиваля «Императорские сады России»

В пятницу, 9 июня, в рамках X международного фестиваля «Императорские сады России» откроется выставка садово-паркового искусства «Авангарденс». Фестиваль традиционно пройдет в Михайловском саду.

Каждый год участникам конкурса предлагается новая тема, на основе которой создаются ландшафтные композиции. На этот раз конкурсантам было предложено обратиться к отечественному авангардному искусству, коллекцией которого располагает организатор фестиваля - Русский музей.

Выставочная программа 2017 года включает в себя 62 проекта, восемь из которых – социальные. Поскольку юбилейный фестиваль «Императорские сады России» пройдет в Год экологии в России, его участникам предстоит показать и владение инновационными технологиями и экологическими материалами.

Открытие фестиваля в 12:00.