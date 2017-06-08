На Дворцовой площади в День России выступит звезда «Дома-2» Ольга Бузова

Ведущая и бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова станет участницей праздничного концерта на Дворцовой площади в Петербурге, который состоится в День России 12 июня.

По информации «Комсомольской правды – Петербург», на исполнение песен Бузовой будет отведено 25 минут. Она вместе с Клавой Кокой будет разогревать зрителей в первой части концерта. Какие именно песни выберет начинающая певица - неизвестно.

Во второй части концерта толпу будут развлекать James Bond, Анна Седокова и DJ Цветкоff. Торжественное мероприятие завершится исполнением гимна России

Ранее певец Дмитрий Маликов назвал Бузову «срамной девкой» и предложил «высечь ее на конюшне». Такое высказывание он сделал после того, как посмотрел клип новоиспеченной певицы.