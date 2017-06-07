В Сочи стартовал фестиваль «Кинотавр»

В Сочи открылся кинофестиваль «Кинотавр». На церемонии открытия режиссер Павел Чухрай получил почетную премию и представил свой новый фильм «Холодное танго» с Юлией Пересильд, Риналем Мухаметовым и Сергеем Гармашом в главных ролях, передает «Кубань 24».

Торжественная церемония открытия началась с минуты молчания в память кинокритика Даниила Дондурея, скончавшегося 10 мая на 69-м году жизни. Его именем с этого года назван специальный приз Гильдии кинокритиков.

Основная конкурсная программа этого года состоит из 14 фильмов. Это «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Близкие» Ксении Зуевой, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Жги» Кирилла Плетнева, а также «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Мертвым повезло» Вадима Валиуллина, «Мифы о Москве» Александра Молочникова.

В конкурс также попали «Рок» Ивана Шахназарова, «Прорубь» Андрея Сильвестрова, «Скоро все кончится» Алексея Рыбина, «Теснота» Кантемира Балагова, «Три сестры» Юрия Грымова, «Турецкое седло» Юсупа Разыкова.

Председатель жюри конкурса – народный артист РФ Евгений Миронов, а жюри программы «Кинотавр. Короткий метр» возглавляет Сергей Мокрицкий.

Вне конкурса будут продемонстрированы фильмы «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, который уже удостоился пальмовой ветви Каннского кинофестиваля.