Павел Астахов написал детектив про «группы смерти»

Экс-уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов написал книгу «Сеть», которую выпустило издательство «Эксмо».

По сюжету книги адвокат Артем Павлов случайно спасает молодую женщину, у которой недавно погибла дочь. Павлов подозревает, что в смерти девочки замешана «закрытая группа, символ которой — выбросившийся на берег синий кит». Адвокат «проникает в самое сердце» группы и выходит на тех, для кого «самоубийство подростков стало чудовищным хобби и садистским развлечением».

Павел Астахов уже был автором «адвокатских романов»: «Невеста», «Рейдер», «Шпион» и другие.

Уполномоченный по правам ребенка Астахов подал заявление об отставке в начале июля минувшего года. СМИ сообщали, что отставка Астахова произойдет по совокупности обстоятельств: из-за заявления о «сморщенных женщинах», неудачном общении с пострадавшими в Карелии детьми, а также вопросов, которые возникли у антикоррупционного управления Кремля.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым.

По решению суда Филипп Будейкин останется под стражей до 20 августа. Порталу «Санкт-Петербург.ру» удалось последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактически признался, что виновен в самоубийстве подростков.