Фестиваль уличных театров "Елагин парк" перенесли из-за непогоды

Организаторы VII Международного фестиваля уличных театров "Елагин парк" отменили спектакли и праздничное шествие, которые должны были состояться в пятницу, 2 июня. Причина – штормовое предупреждение.

"Фестиваль в полном объеме будет ждать своих гостей 3 и 4 июня с 13:00 до 23:00 в ЦПКиО им. С.М. Кирова", - сообщают организаторы фестиваля.

Как стало известно ранее, в этом году в фестивале примут участие восемь зарубежных коллективов - Англии, Франции, Италии, Испании, Голландии, Польши, республики Беларусь и впервые театр из Азии (Южная Корея), а также три российских уличных театра с новыми постановками и около 20 театров из Петербурга.

Кроме того, фестиваль 2017 года будет отличаться тем, что представления основных театров станут более новаторскими и сложными в техническом исполнении, а также более насыщенными и трудоемкими, в сопровождении различных спецэффектов. Например, сценические подиумы одного из итальянских театров будут выполнены в виде масштабных передвижных конструкций. Данные конструкции будут постоянно перестраиваться в процессе представления, перенося театрализованное действие из одного места в другое.

Ранее ГУ МЧС России по Петербургу сообщило, что порывы ветра в пятницу, 2 июня, могут достигать 20м/с. Сейчас температура воздуха в Северной столице +5 градусов.