В Гатчине пройдет театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк»

У стен Иорданского фасада Гатчинского дворца 17—19 июня пройдет первый в России театрально-музыкальный фестиваль «Оперетта-Парк».

В программе заявлено три мероприятия: «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, «Мистер Икс» И. Кальмана, а финальным аккордом станет блистательный гала-концерт звезд оперетты в сопровождении большого оркестра Театра музыкальной комедии. На Серебряном лугу, на сцене возле знаменитого Гатчинского дуба, выступит коллектив Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии при участии артистов цирка, танцоров национальных танцевальных коллективов, каскадеров и наездников Центра казачьей джигитовки.

В музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» участвовать будут не только профессиональные артисты, но и очаровательные обитатели Дворцовой фермы, жители Императорского хозяйства – кролики, куры и козы. Предварит показ спектакля выставка народного деревенского быта конца XIX – начала XX века. А зрелищности действию добавят масштабные батальные сцены с участием каскадеров и наездников.

Второй спектакль фестиваля – знаменитый «Мистер Икс» Имре Кальмана, в котором творческая группа постарается соединить на открытых площадках музыку, танец и цирк. Интерактивная увертюра с участием ходулистов, акробатов, жонглеров и клоунов перенесет гостей в атмосферу цирка начала XX века. Особый шик придаст действию «дефиле великосветской публики», прибывающей в ретро-кабриолетах. А пары, танцующие вальс прямо над головами зрителей, помогут зрителям ощутить себя в центре событий.

Завершит фестиваль большой концерт хитов оперетты, в котором примут участие ведущие солисты труппы, а также артисты хора и балета Театра музыкальной комедии.