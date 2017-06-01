Roof Cinema покажет на крыше клуба MOD два шедевра американского кино

Команда Roof Cinema продолжает киносезон на крышах Петербурга. В июне все желающие могут познакомиться с шедеврами классики американского кино.



Так, 6 июня на крыше клуба MOD состоится показ легендарного фильма "Эта замечательная жизнь" режиссера Фрэнка Капры - номинанта на премию Оскар в 6 номинациях. С 70-ых годов в США фильм регулярно показывают по ведущим телеканалам в рождественский сочельник.



На следующий день, 8 июня, будет показан фильм, который не нуждается в представлении - "Поющие под дождем". Основа этого легендарного фильма — дюжина старых песен, написанных для различных бродвейских шоу. Дон Локвуд — популярная звезда немого кино вспоминает о том, как он пришел к славе, но вдруг счастье покидает его — наступила эра звукового кино. Нужно осваивать новые горизонты.



На случай дождя на крыше предусмотрен большой навес, для прохладной погоды - теплые пледы и горячий кофе в баре.

На крыше всего 80 мест, билеты лучше приобретать заблаговременно на сайте Roof Cinema.