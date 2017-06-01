Гергиев открыл новый концертный зал Мариинского театра в Репино

Накануне, 31 мая, в Репино состоялось открытие нового концертного зала Мариинского тетра, сообщил в своем аккаунте в Twitter председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Валерий Гергиев только что открыл новый концертный зал в Репино под Санкт-Петербургом», - озаглавил он фотографию, на которой изображен известный дирижер и его оркестр.

Фото: @Aleksei_Kudrin / Twitter.com

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, концерт готовился для участников ПМЭФ с расчетом на президента. На сцене выступал пианист Даниил Трифонов, скрипачи Даниэль Лозакович и Лоренц Настурика-Гершовичи и симфонический оркестр Мариинского театра. В программе были части фортепианных концертов Моцарта и Шостаковича, произведения Элгара и Сарасате, «Времена года» Вивальди и Пьяццоллы, «Умирающий лебедь» Сен-Санса и фрагменты «Петрушки» Стравинского.

Ранее стало известно, что руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев за собственный счет строит новый концертный зал Мариинского театра в Репино на участке, который прежде предназначался для его дачи.

Объем денежных вложений в строительство оценивается в 150 млн рублей. Ожидается, что первые концерты в новом здании театра пройдут уже летом. Новый зал возводится по адресу: Песочная улица, дом 18. Площадь участка - 9,5 тыс. м2.