В Петербурге на «Алых парусах» выступят «Мумий тролль» и Serebro

Группа «Мумий тролль» станет хедлайнером концерта, который пройдет во время праздника «Алые паруса», в ночь с 23 на 24 июня.

«Пятый канал» по традиции предложил самим выпускникам выбрать, каких артистов они хотят увидеть и услышать на главной сцене «Алых парусов». Опросы среди старшеклассников 15-18 лет показал, что петербургские старшеклассники предпочитают отечественные рок-группы.

Кроме группы Ильи Лагутенко, на Дворцовой площади выступят Serebro, Сурганова и оркестр, Artic &Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Вести праздник будут Иван Ургант и Даша Александрова.

Праздник выпускников «Алые паруса» начнется на Дворцовой площади ровно в 22:00. В 00:40 ожидается свето-пиротехническое шоу в акватории Невы.