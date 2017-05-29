С 1 июня на колоннаду Исаакиевского собора начнут пускать ночью

Государственный музей-заповедник «Исаакиевский собор» со среды, 1 июня, перейдет на летний режим работы с открытым вечерним доступом на колоннаду, сообщают в музее.

По ночам на колоннаду Исаакия можно будет попасть с 1 июня по 20 августа. В эти дни она будет работать с 10:30 до 04:30 утра. Выходной – воскресенье.

Стоимость посещения колоннады в ночное время — 400 рублей.

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Ранее стало известно, что директор музея Николай Буров направил в комитет заявление с просьбой уволить его по собственному желанию с 1 июня 2017 года.

С начала 2017 года директор музея борется за сохранение музея в здании Исаакиевского собора. Сотрудники Исаакия попросили Владимира Путина остановить передачу собора Русской православной церкви и лично разобраться в ситуации.