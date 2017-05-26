Всем желающим бесплатно расскажут о музее Исаакиевского собора

В День города, 27 мая, экскурсоводы Исаакиевского собора и "Комитет защиты Петербурга" проведут для всех желающих бесплатную пешеходную экскурсию "Исаакий - музей".



«Гиды Исаакия будут ждать вас около фонтана Адмиралтейства в Александровском саду. Подходите в субботу 27 мая к 13:00», -сообщают ее организаторы.

Экскурсия пройдет группами по маршруту от Александровского сада мимо величественного здания Исаакия до Исаакиевского сквера.

Более подробная информация – в группе «ВКонтакте».