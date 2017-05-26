В Петербурге появились будки для звонков Маяковскому и Есенину

В Петербурге появились телефонные будки, с помощью которых можно «позвонить» поэтам XX века. Аппараты появились на Малой Садовой, их установили в рамках Международного книжного салона.

Фото: v_a_l_e_a_t_i_d_a / instagram.com

Из таксофонов можно «позвонить» Владимиру Маяковскому, Сергею Есенину, Николаю Гумилеву, Осипу Мандельштаму и другими поэтами XX века. Выбрав «собеседника», петербуржцы услышат его голос, записанный на пленку.

Фото: vk.com/club90376138

Три такие аппарата, будут работать до 28 мая. Если петербуржцам понравится «общаться» с русскими поэтами, таксофоны останутся в центре города дольше.

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Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», Международный книжный салон проходит в Петербурге с 25 по 28 мая.