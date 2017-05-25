В четверг, 25 мая, на Манежной площади в Петербурге открылся XII Международный книжный салон, в котором примут участие 240 издательств из 16 российских регионов и 20 зарубежных стран.

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Фото: пресс-служба СовФеда

На церемонию открытия приехали глава Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Георгий Полтавченко, лидер "Российского книжного союза" Владимир Степашин и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

Матвиенковспомнила, что инициатором книжного салона был замечательный писатель Даниил Гранин. "Этот форум очень подходит к лицу нашего города, как к культурной столице России" – приводит ее слова Piter TV.

Также среди почетных гостей книжного салона – принцесса Майкл Кентская. Она представит петербуржцам изданную на русском языке книгу своих воспоминаний.

Кроме того, с 25 по 28 мая на сцене Салона выступят Эдвард Радзинский, Николай Стариков, Марина Кацуба, а также журналист крупнейшей шведской газеты «Дагенс Нюхетер» Лотта Ульссон и карикатурист, иллюстратор и автор познавательных произведений для детей Швеции Лена Шёберг.

В этом году мероприятие посвящено двум ключевым событиям года: столетию революции и экологии.