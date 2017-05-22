В Петербурге художники раскрасили пешеходные «зебры» в красный цвет (ФОТО)

В Петербурге художники группы «Явь» раскрасили переходы в красный цвет и оставили надписи «Исчезают полосы — исчезают люди». Таким образом художники хотят обратить внимание дорожных служб на давно стершиеся «зебры».

«В нашем городе множество пешеходных переходов, которые обозначаются только знаками и полосами на асфальте, то есть не регулируются светофорами. Если в таком месте стерлась «зебра» - оно становится потенциально опасным. Человек за рулем, оказавшись на незнакомой улице, может не заметить пешеходный знак, и не успеть затормозить в критический момент», - сообщили художники в своей группе «ВКонтакте».



Фото: арт-группа «Явь»

«Явь» также предложила жителям Петербурга принять участие в предотвращении ДТП — фотографии и адреса опасных переходов можно отправить активистам для составления базы данных, которая будет направлена в контролирующие организации.

Фото: арт-группа «Явь»

Ранее, 10 апреля, «Явь» создала граффити в память о жертвах теракта в петербургском метро. Оно расположилось на будке у дома по адресу Серпуховская, 29.