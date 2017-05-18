Эрмитаж и Русский музей 18 мая можно посетить бесплатно

В четверг, 18 мая, в международный День музеев, около 20 музеев Северной столицы работают бесплатно.

Свободный вход в Русском музее, большинстве филиалов музея-заповедника в Петергофе, музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музее Арктики и Антарктики, Музее хлеба, Музее театрального и музыкального искусства.

Также бесплатно пускают во все экспозиции Эрмитажа.

Петербург участвует в подобной акции с начала 2000-х годов. Подробности акции в этом году можно узнать здесь.

Читайте также:

Back in USSR: где в «Ночь музеев» расскажут о XX веке

Кроме того, в ночь с субботы на воскрсенье, с 20 на 21 мая Петербург присоеденится к всемирной акции "Ночь музеев". В ней примут участие более 110 музеев, библиотек, концертных и выставочных залов, а также галерей Северной столицы. «Ночь музеев» проводится каждый год в ночь с субботы на воскресенье в выходные, ближайшие к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

В честь акции в ночь с 20 на 21 мая петербургское метро будет работать круглосуточно.