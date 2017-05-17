В Летнем саду пройдет открытый пленэр «Я рисую Петербург»

В рамках празднования Дня города, 28 мая, в Летнем саду состоится традиционный открытый пленэр «Я рисую Петербург». Творческий процесс будут курировать профессиональные художники, которые помогут желающим создать картину.

Как и в прошлом году на центральной аллее Летнего Сада будут установлены 300 мольбертов, на которых все желающие смогут выразить себя в художественном порыве. Традиционно на открытый пленэр «Я рисую Петербург» приглашаются петербуржцы и гости города без каких-либо ограничений.

В качестве вдохновения участникам пленэра будут предложены репродукции видов Северной столицы из коллекции «Русского Музея». Для самых юных художников партнер проекта, школа masters, подготовила увлекательное занятие – на создание собственных художественных шедевров малышей вдохновят иллюстрации Михаила Шемякина.

В прошлом году в пленэре приняли участие более 10.000 человек, было написано 8.900 полотен и израсходовано 500 литров краски.