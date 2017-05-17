На Дворцовой отметят 55-летие Виктора Цоя

В первый уикэнд лета, 3 июня на Дворцовой площади пройдет концерт, приуроченный к 55-летию Виктора Цоя. В нем примут участие группы «Пикник», «Пилот», «Кукрыниксы», The Hatters, 25/17, «Северный флот», «Бригадный подряд», а также Ольга Кормухина.

Специальным гостем концерта станет экс-участник группы «Кино» Юрий Каспарян.

На больших экранах будут показаны редкие кадры выступлений группы «Кино», интервью с Виктором Цоем и ранее не демонстрировавшиеся архивные записи из частных коллекций

Вход на концерт свободный, начало в 18.00.

Музыкальное мероприятие пройдет в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).