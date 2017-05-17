Мединский предложил ввести разную цену за просмотр российских и иностранных фильмов

Регулирование цен на билеты в кино может стать одной из мер поддержку российского производства фильмов, заявил в среду, 17 мая, министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Представьте себе, что американские автомобили будут продаваться в автосалонах наряду с отечественными, будут стоять рядом и стоить одинаковую сумму. Сейчас билет на голливудский и отечественный фильмы стоят одну и ту же сумму — 230 рублей», — сказал он, выступая в Госдуме, добавив, что в настоящий момент у российского кино нет однозначной конкуренции с Голливудом

Мединский также привел данные опросов ВЦИОМ, согласно которым, 2/3 зрителей считают, что качество российского кино улучшилось в последние годы. Он добавил, что «на всю поддержку отечественной кинематографии выделяются достаточно небольшие средства из бюджета, которые составляют значительно меньше половины бюджета одного голливудского фильма».

В 2014 году министерство культуры России объявило о планах ввести квоту на показ отечественных фильмов в кинотеатрах. Мединский тогда заявлял, что доля отечественных фильмов в репертуаре кинотеатров должна быть не менее 20%. Сети кинотеатров выступили против такой инициативы.

Позже Минкультуры объявило, что «из-за неблагоприятной экономической ситуации» отказывается от введения подобных квот.