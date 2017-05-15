Все желающие смогут бесплатно посетить Русский музей и Петергоф

В четверг, 18 мая, в международный День музейных хранилищ, около 20 музеев Северной столицы будут работать бесплатно.

Свободный вход в этот день будет в Русском музее, большинстве филиалов музея-заповедника в Петергофе, музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музее Арктики и Антарктики, Музее хлеба, Музее театрального и музыкального искусства и других.

Читайте также:

«Митьки» и перформансы: где в Ночь музеев можно познакомиться с современным искусством

Также без билетов можно будет пройти такие музеефицированные бывшие резиденции русской аристократии, как Шереметьвский дворец и усадьба княгини Дашковой (на проспекте Стачек).

Петербург участвует в подобной акции с начала 2000-х годов. Подробности акции в этом году можно узнать здесь.