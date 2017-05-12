Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения-2017" (ВИДЕО)

В результате зрительского голосования и решения жюри были выбраны кандидаты из 10 стран. В финал проходят австриец Натан Трент, представители Румынии Илинка и Алекс Флоря, нидерландская группа OG3NE, венгр Йоцы Папай, датчанка Аня Ниссен, певец из Хорватии Жак Худек, норвежец JOWST, белорусский дуэт NAVIBAND, израильтянин Имри Зив и болгарин Кристиан Костов.

Первый полуфинал Евровидения прошел в начале недели. Тогда в решающую стадию конкурса прошли представители Швеции, Португалии, Кипра, Бельгии, Молдавии, Польши, Азербайджана, Греции, Армении и Австралии.

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Еще шесть участников прошли в финал автоматически — это представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

"Санкт-Петербург.ру" предлагает познакомиться с выступлениями второй десятки финалистов, которые прошли в заключительный этап конкурса по итогам вчерашнего голосования.

Австрии: Натан Трент — Running on air

Натан Трент — австрийский певец и автор песен, выступающий в стилях поп и R&B. Он говорит с детства на двух языках: немецком и итальянском, с 11 лет начал писать собственные песни. У Натана хорошее музыкальное, актерское и танцевальное образование Венского университета музыки и искусства. Артист принимал участие в немецкой версии "Х-Фактора". Сейчас Тренту 25 лет.

Перед выступлением Натан обычно делает получасовую йогу, чтобы прийти в себя и успокоиться. Выпивает пару бутылок чистой газированной воды — и идет петь. Во время своего выступления на «Евровидении» австриец обыграл название своей песни и понимается над сценой на большом полумесяце.

Румыния: Илинка и Алекс Флоря — Yodel it!

Румынию представил дуэт исполнителей Алекса Флоря и Илинки. Их песня — это энергичная смесь поп-музыки, хип-хопа и йодля. Алексу 25 лет, Илинке всего 18, но на родине она уже широко известна благодаря владению уникальной техникой пения — йодль.

Необычный дуэт состоялся благодаря румынским продюсерам, которые искали что-нибудь новенькое для национального отбора.

Нидерланды: G3NE — Lights and Shadows

Фишкой трио O'G3NE из Нидерландов является тот факт, что коллектив состоит из сестер Лизы, Эми и Шелли Вол. 22-летняя Лиза - старшая из сестер, Эми и Шелли - близнецы, им по 21 году

Баллада Lights and Shadows написана отцом девушек, которые хотят, чтобы страна гордилась их выступлением на конкурсе, и чтобы их мама во время выступления улыбалась.

Венгрия: Йоци Папай — Origo

Йоци Папай — певец, рэпер и гитарист.В музыкальной деятельности он равняется на отца и брата, которые также музыканты.

Йоци отмечает, что весьма близок к богу: у него есть специальная молитва, читаемая перед выходом на сцену. Певец — первый цыган, представляющий Венгрию на этом грандиозном шоу, и он гордится, что за его спиной стоит так много людей.

Дания: Аня Ниссен — Where I Am

Аня Ниссен — 22-летняя датско-австралийская певица, танцовщица и актриса. Ее мать и отец эмигрировали из Дании в Австралию, когда девочке было 11 лет.

По признанию самой певицы, мечта выступить на «Евровидении» у нее появилась появилась как раз во время переезда. А ее путь на сцену начался именно в Австралии. В 2014 году Аня победила в третьем сезоне шоу The Voice, будучи в команде популярного певца Will.I.Am. В 2016 году девушка приняла участие в датском отбора на «Евровидение», но заняла второе место. В следующем году Аня Ниссен вернулась на конкурс и победила.

Хорватия: Жак Худек — My friend

Жак Худек исполняет свою песню My friend на две роли, двумя голосами и на двух языках. Он одновременно музыкант с задатками оперного певца и парикмахер — получил профессиональное парикмахерское образование.

После окончания средней школы в 2001 году Жак поступил в престижный музыкальный колледж Беркли, оттачивая свое вокальное мастерство во Франции, Греции и Италии, его наставником была певица Донна Макэлрой, номинировавшаяся на «Грэмми».Певец уже выпустил 13 успешных альбомов, которые становились золотыми, платиновыми и даже бриллиантовыми. Он также является наставником в шоу "Голос".

Норвегия: JOWST — Grab the Moment

JOWST — диджей, продюсер и автор песен, Александер Вальманн — вокалист. Говоря о конкурсной песне, JOWST отметил: «Это песня о выходе за рамки пресловутого норвежского «Закона Янте», который вдалбливает вам в головы то, что вы не должны чем-то выделяться и считать себя особенным... Но самое главное, это песня о необходимости выйти из зоны вашего комфорта, чтобы ухватить те шансы и возможности, которые вам даются».

Норвежские музыканты представили необычное шоу: на сцене диджейская установка, за пультом которой человек в маске, которая напоминает нам о фильме ужасов «Пила» Также на сцене находятся солист и двое барабанщиков.

Белоруссия: NAVIBAND — «Гісторыя майго жыцця»

Для ребят из Белоруссии участие в «Евровидении-2017» имеет особый смысл. Как говорят музыканты, впервые за всю историю участия этой страныв «Евровидении» конкурсная песня прозвучит на белорусском языке, «а в этом году исполняется 800 лет, как существует наша нация. Для нас это имеет символическое значение, потому как через песню мы хотим рассказать нашу историю, показать традиции и культуру».

Ребята 3 разы пробовали силы в нацотборе на Евровидение и наконец победили, а накануне прошли в финал конкурса.

Израиль: Имри Зив — I Feel Alive

Имри Зив — израильский певец и актер, который имеет румынские и украинские корни. На службе в армии, он пел в составе музыкальной группы Армии обороны Израиля.

Имри Зив выступал в качестве бэк-вокалиста у представителей Израиля на «Евровидении» 2015 и 2016 годов, в обоих случаях Израиль выходил в финал конкурса.

Болгария: Кристиан Костов — Beautiful Mess

Самый молодой участник второго полуфинала — 17-летний Кристиан Костов. Парень считается российским и болгарским певцом. Он родился в Москве в семье казашки и болгарина. В 6 лет он начал обучение в студии «Непоседы». В 2013 году Кристиан в российском шоу «Голос. Дети» занял второе место в финале. Его наставником был Дима Билан. В 15 лет Кристиан стал самым молодым участником в болгарском шоу талантов The X Factor Bulgaria, где занял второе место.

Костов – один из фаворитов конкурса. На данный момент букмекеры ставят его на третье место, а еще недавно пророчили ему победу на конкурсе.

Главный сюрприз второго полуфинала «Евровидения» произошел в перерыве во время подсчета голосов телезрителей, когда ведущий шоу подошел к столику, за которым сидела делегация Македонии. Слово взял парень, который представился Александром. Он достал коробку с кольцом, встал на колено и попросил македонскую певицу выйти за него замуж, на что та согласилась, не раздумывая.

Фото: nv.ua

По данным организаторов, это стало первым предложением руки и сердца в прямом эфире "Евровидения" за всю его историю. На презентационном видео певицы из Македонии была показана сцена, в которой она выбирает одежду для младенца, из чего можно сделать вывод, что певица беременна. По итогам голосования Бурческа в финал не прошла.

Россия в этом году не участвует в Евровидении. Победительницей национального отбора стала Юлия Самойлова, однако 22 марта Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну. Поводом стал тот факт, что певица в 2015 году выступила в Крыму, а тем самым нарушила, по мнению киевских властей, миграционное законодательство Украины.



Костов также побывал в Крыму в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией. Однако СБУ посчитала, что он не нарушил украинское законодательство, поскольку на концерте в Артеке болгарин побывал еще до того, как Киевом были установлены правила касательно поездок в Крым.