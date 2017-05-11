Фильм «Нелюбовь» Звягинцева выйдет в прокат 1 июня

Российская премьера фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева пройдет 1 июня, сразу после представления картины на Каннском фестивале, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Sony Pictures.

«Мы считаем правильным и важным, чтобы российские зрители увидели новый фильм Звягинцева первыми, фактически сразу же по завершении Каннского кинофестиваля», – рассказалпродюсер ленты Александр Роднянский.

Речь в фильме пойдёт о супругах, переживающих сложный период в жизни. Семейная жизнь разрушена и возлюбленные подают на развод, хотя и продолжают жить вместе до того момента, как будут урегулированы все необходимые формальности. От родительских ссор страдает ребёнок, которого практически никто не замечает и вот в один день он бесследно исчезает.

Прокатный рейтинг картины - «18+».