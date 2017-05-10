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На концерте в День города ждут Дмитрия Хворостовского

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© Фото: Пятый канал

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Переговоры с оперным певцом продолжаются.

На гала-концерте в День города 27 мая, на Дворцовой площади, может выступить российский оперный певец, баритон Дмитрий Хворостовский. 

Оперный певец пока не дал окончательного согласия выступить на Дворцовой площади. Переговоры продолжаются, и их исход зависит от состояния здоровья мэтра, передает "Росбалт" со ссылкой на главу комитета по культуре Константина Сухенко.

Вход на мероприятие будет свободным. Уже известно, что на Дворцовой выступит оркестр Михайловского театра под руководством Михаила Татарникова.

Всего в День города в Петербурге пройдут 173 тематических мероприятия. Среди них — фестиваль «Звёзды белых ночей» в Мариинском театре, велопарад и фестиваль мороженого.

После тяжелой болезни Хворостовский вернулся на сцену в сентябре 2015 года.

Дмитрий Хворостовский выступал в лучших оперных театрах мира: Королевский театр Ковент-Гарден (Лондон), Берлинская государственная опера, театр Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Мариинский театр Петербурга, оперная сцена Зальцбургского фестиваля и другие.

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