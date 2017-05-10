Определены первые десять финалистов "Евровидения-2017"

Стали известны имена первых десяти полуфиналистов международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году проходит в украинской столице.

В финал вышли представители Австралии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Греции, Кипра, Молдавии, Польши, Португалии и Швеции.

Всего в первом полуфинале участвовали представители 18 стран. Пройти в финал не удалось представителям Албании, Грузии, Исландии, Латвии, Словении, Финляндии, Чехии и Черногории.

Второй полуфинал "Евровидения-2017" пройдет 11 мая, а финал - 13 мая.

Читайте также:

«Евровидение-2017»: со скандалом и без России

Представительница России Юлия Самойлова в конкурсе не участвует, так как украинские власти запретили ей въезд в страну из-за посещения Крыма в 2015 году.

Европейские букмекеры считают, что победителем конкурса "Евровидение 2017" может стать уроженец Москвы, юный болгарский певец Кристиан Костов. В таблице букмекерских прогнозов болгарин входит в лидеры по количеству ставок.