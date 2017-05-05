У "Игры престолов" появятся четыре спин-оффа

Телеканал HBO сообщил в заявлении, что готовит спин-офф бьющего рекорды популярности сериала "Игра престолов".

Оригинальный сериал запускает летом этого года два финальных сезона, в которых будет в общей сложности 13 серий. Новый сериал будет "открытием других периодов в огромной и богатой вселенной Джорджа Мартина", говорится в сообщении телеканала

В настоящее время HBO уже заключила сделки с четырьмя авторами, которые перерабатывают книги Мартина в сценарии, это Макс Боренштейн, Джейн Голдман, Брайан Хелгеленд и Карли Рэй. Сам Джордж Мартин работает над сценариями с Голдманом и Рэй.

Давние продюсеры сериала Дэн Вайс и Дэвид Бениофф останутся исполнительными продюсерами HBO, но не ожидается, что они будут активно вовлечены в съемки новых сериалов. Компания заявила, что они возьмут заслуженный перерыв после того, как завершится последний сезон.

Выход первой серии седьмого сезона "Игры престолов" запланирован на 16 июля 2017 года. Ранее телеканал HBO выложил тизер-ролик, в котором были показаны три персонажа: Джон Сноу, Дейнерис Таргариен и Серсея Ланнистер.