Историк Лев Лурье объявил тему второго фестиваля памяти Довлатова

Историк Лев Лурье анонсировал второй фестиваль «День Д» памяти Сергея Довлатова.

Фествиаль «День – Д -1967» пройдет в начале сентября и будет посвящен «второй оттепели» - вмени между смещением Никиты Хрущева осенью 1964 года и вводом войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968.

«Это было очень важное для страны, судьбоносное, как говаривал Александр Солженицын, четырехлетие. "Коллективное руководство" во главе с Леонидом Брежневым остановило хрущевские "бурю и натиск". Серьезно забуксовавшую экономику взбодрили косыгинские реформы, шедшие в том же русле, что и будущие преобразования Дэн Сяо Пина в Китае, — речь шла о соединении плановой и рыночной экономики», - рассказал Лурье.

В рамках фестиваля пройдет выставка фотохудожника из Нью-Йорка Натальи Шарымовой, которая была давней знакомой Довлатова. Организаторы обещают ретроспективу ленинградского кино и фильмов 1960-х годов, лекторий, квесты и экскурсии для любителей творчества Довлатова.

Среди гостей ожидают выступления режиссера Сергея Соловьева и поэта и писателя Владимира Войнович.

Первый фестиваль «День Д» прошел в Петербурге в прошлом году в честь 75-летия со дня рождения писателя. В рамках события на улице Рубинштейна установили памятник Сергею Довлатову, устроили джазовый концерт и уличный спектакль по сочинениям прозаика.

Средства на «День Д» были собраны с помощью петербуржцев.