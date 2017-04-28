Арт-группа «Явь напомнила петербуржцам о пользе чтения

Арт-группа «Явь» создала новую работу, которая повествует о пользе чтения в эпоху интернета.

На своей странице «ВКонтакте» художники сообщили смысл граффити: «Одному видна только дырка в заборе, и он не может увидеть всего того, что находится за ним, не обладает достаточным знанием, чтобы правильно всё интерпретировать, пользуется «туннельным зрением». При этом, второй, прочитав гору литературы стоит высоко над забором, и ему видна вся картина целиком».

Художники уточнили, что чтение многочисленных бульварных романов и постов в социальных сетях не позволит людям развиваться полноценно.

Фото: арт-группа «Явь»

«И в заключение, хотим рассказать одну важную деталь о смерти Пушкина, о которой мало кто знает. Пушкин перед смертью обвел глазами, шкафы своей библиотеки и, имея в виду своих самых лучших и верных друзей — книги, прошептал: "Прощайте, прощайте"», - добавили участники арт-группы.

Они также добавили, что адрес своей работы не назовут, так как «второго парнишку уже содрали с забора».

Ранее, 10 апреля, «Явь» создала граффити в память о жертвах теракта в петербургском метро. Оно расположилось на будке у дома по адресу Серпуховская, 29.