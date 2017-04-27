"Ленинград" выпустил десятиминутный клип с постельными сценами

Группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Экстаз», который рассказывает о внезапной любви, содержит постельные сцены и длится дольше 10 минут.

Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что приближает группу к формату большого кино. В новом клипе сыграла известная российская актриса Светлана Ходченкова, которая, по словам Шнурова, согласилась сняться в клипе за небольшой гонорар, а выбрали ее, «потому что она очень красивая».

Клип сняла Анна Пармас, известная по большинству из последних клипов группы — «Экспонат», «ЗОЖ», «V.I.P.», «В Питере — пить».

В клипе присутствуют постельные сцены, но музыкант не видит в этом проблем, поскольку сам «первую порнографию видел в первом классе» и «нисколько не жалеет об этом».

В настоящий момент при просмотре клипа на YouTube не высвечивается предупреждение о возрастном ограничении, хотя в нем есть сцены с употреблением алкоголя, курением, содержится нецензурная лексика.

