Театр им. Ленсовета снизит цены на билеты в два раза

Театр им. Ленсовета вместе с bileter.ru запускают акцию «Счастливый билет». В пятницу, 28 апреля, с 10.00 до 23.50 в два раза уменьшится стоимость билетов на многие спектакли.

Они будут сыграны в театре с конца апреля до конца мая. Среди спектаклей, которые участвуют в акции, «Комната Шекспира» и «Дядя Ваня».

Информацию о спектаклях, участвующих в акциях, а также ее условиях можно уточнить в театральных кассах ДТЗК по телефону 380-80-50 и на сайте bileter.ru.

Театр им. Ленсовета создан в Ленинграде в 1933 году под названием «Новый театр», а в 1953 переименован в Ленинградский театр имени Ленсовета. Он находится в особняке князя В. П. Голицына на Владимирском проспекте, д.12.