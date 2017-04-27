Петербургский стрит-арт художник повесил картину о первом дне в школе

Петербургский уличный художник Миша Маркер разместил на одном из домов Северной столицы свою новую работу, которая посвящена первому дню ребенка в школе. Об этом художник рассказал на своей странице «ВКонтакте».

Картина называется «Первый звонок». Она продолжает работу «Радость моя», на которой был изображен младенец с весьма необычной соской.

Фото: vk.com/misha_marker

Ранее Миша Маркер обновил свою работу на одной из улиц Северной столицы, связав теракт в метро с предвыборной кампанией президента РФ. Прежде свою работу «В интересах следствия» художник повесил 30 марта. На ней изображен перевернутый кадр с заседания Правительства РФ. Он стилизован под черно-белый снимок камеры видеонаблюдения. При этом лица чиновников скрывают черные прямоугольники.

Миша Маркер размещает свои работы на улицах Северной столицы с 2014 года. Его работами стали картина «ЗапрИщай и влаВствуй», картина «Каждый свят» и другие работы.