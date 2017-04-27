В Петербурге «Ночь музеев» пройдет в более 110 учреждениях культуры

В акции «Ночь музеев» в Петербурге, которая состоится с 20 на 21 мая, примут участие более 110 музеев, библиотек, концертных и выставочных залов, а также галерей.

В этом году «Ночь музеев» будет посвящена Году экологии в России. К акции присоединились 16 новых музеев. Среди них: усадьба Державина, квартира Некрасова, Музей подводной археологии в Кронштадте и другие.

Новые программы подготовили и уже бывалые участники акции. В музее Шаляпина гостей ждет выставка «Флора и фауна в русском театре», музей Достоевского представит проект «Писательские сады», а в Ботаническом саду петербуржцам и гостям Северной столицы расскажут о правилах фито-дизайна и растениях-агрессорах.

Выставки Военно-морского музея вернут посетителей во времена, когда океан был чистым и его просторы бороздили великолепные парусные корабли. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме устроит в саду Open Air «Пятая стихия», а Музей петербургского авангарда проведёт фестиваль «Многоразное», состоящий из спектаклей разных жанров от уличного театра до современных перформансов.

Полный список программ доступен на сайте всероссийской акции.

Цена входного единого билета «Ночи музеев» - 400 рублей. С 23:00 между музеями ночной программы будут курсировать автобусы. Метро будет работать круглосуточно.

После «Ночи музеев», в течение всего лета, некоторые музеи будут предоставлять скидки или право бесплатного входа на свои мероприятия для обладателей единого билета акции.

Общеевропейская «Ночь музеев» проводится каждый год в ночь с субботы на воскресенье в выходные, ближайшие к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В этом году в акции участвуют более 2 000 музеев из 42 стран Европы.

В прошлом году петербургская «Ночь музеев» объединила более 99 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Акцию посетили более 81 000 человек.