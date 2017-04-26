В Капелле открылась выставка «Я рисую Петербург»

В Капелле открылась выставка работ детей из Словакии под названием «Я рисую Петербург». В экспозиции — 60 картин, которые выбрало жюри. Всего было представлено 800 работ, передает «Петербургский дневник».

На церемонию открытия пригласили губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

«Есть очень интересные работы. Даже, я бы сказал, профессиональные. Но главное, что их объединяет — искренность написания. Написаны детьми. Каждый ребенок явно вложил сюда и душу, и интерес к нашему городу. Естественно, мне как жителю Петербурга, как его руководителю, это приятно», - заявил губернатор.

Некоторые участники выставки рисовали Петербург, видя его только по фильмам и фотографиям. Те 60 работ, которые представлены на выставке в Капелле, будет вновь оценивать жюри, которое выберет трех победителей. Авторы приедут в Петербург в июне, побывают на экскурсиях и станут участниками праздника выпускника «Алые паруса».