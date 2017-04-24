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В Петербурге выберут лучшую маму футболиста

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© Фото: организаторы конкурса
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    В среду, 26 апреля, состоится финал конкурса «Миссис футбольная мама».

    В среду, 26 апреля, в Петербурге состоится финал первого конкурса красоты в истории футбола «Миссис футбольная мама».

    Около тридцати петербурженок, чьи дети профессионально занимаются футболом,  подали заявки на участие в конкурсе. В полуфинале с участницами работал спортивный психолог, фитнес-инструктор, они соревновались в кулинарном поединке и турнире по мини-футболу. Оценивали участниц известные спортсмены и представители администрации города.

    Фото: организаторы конкурса
     

    В финал попали девять участниц. В финале конкурса, который пройдет в ресторане «Маймун», им предстоит проявить себя  в исполнении общей песни, дефиле, самопрезентации  и творческом номере.

    «Участницы конкурса не только красивы и умны, они стойкие и сильные духом. Возможно, их пример станет для многих женщин стимулом воспитать настоящего спортсмена, ведь нет ничего невозможного», - сообщают организаторы конкурса.

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