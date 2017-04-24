В Петербурге выберут лучшую маму футболиста

В среду, 26 апреля, в Петербурге состоится финал первого конкурса красоты в истории футбола «Миссис футбольная мама».

Около тридцати петербурженок, чьи дети профессионально занимаются футболом, подали заявки на участие в конкурсе. В полуфинале с участницами работал спортивный психолог, фитнес-инструктор, они соревновались в кулинарном поединке и турнире по мини-футболу. Оценивали участниц известные спортсмены и представители администрации города.

Фото: организаторы конкурса

В финал попали девять участниц. В финале конкурса, который пройдет в ресторане «Маймун», им предстоит проявить себя в исполнении общей песни, дефиле, самопрезентации и творческом номере.

«Участницы конкурса не только красивы и умны, они стойкие и сильные духом. Возможно, их пример станет для многих женщин стимулом воспитать настоящего спортсмена, ведь нет ничего невозможного», - сообщают организаторы конкурса.