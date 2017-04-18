В музее Фаберже ожидается нашествие Сальвадоров Дали

В субботу, 29 апреля, в музее Фаберже пройдет флешмоб, посвященный выставке Сальвадора Дали. Все, кто придут в этот день в образе известного испанского живописца, попадут на его выставку бесплатно и без очереди.

Также участники получат возможность прокатиться на корабле по рекам и каналам Петербурга. Авторы самых оригинальных образов получат призы. Подробнее о правилах участия можно узнать в группе музея во «ВКонтакте».

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Подобный флешмоб состоялся весной прошлого года, когда в музее Фаберже выставляли работы Фриды Кало.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", на выставке "Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик" можно увидеть 150 работ великого художника