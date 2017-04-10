В Петербурге начался кастинг молодых исполнителей на «Алые паруса»

В Северной столице начался конкурс молодых исполнителей на «Алые паруса», сообщает городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Победители выступят на главном празднике выпускников, который состоится на Дворцовой площади 23 июня.
Кастинг проходит по следующим номинациям:
- «Песня» - современное направление (солисты и ансамбли);
- «Танец» - направление современный танец (джаз, модерн, hip-hop, funk, locking, popping и т.п.);
- «Смешанные жанры» - вокально-инструментальные (исключая рок-группы), вокально-танцевальные номера;
- «Оригинальный жанр» - эстрадные номера, цирковое искусство, акробатические номера;
- «Ведущий» - самопрезентация.
Сам отбор пройдет 31 мая и 1 июня. Заявки принимаются до 18:00 15 мая включительно на электронную почту комитета-организатора - kasting@kpmp.gov.spb.ru.