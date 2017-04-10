В Петербурге появилось граффити в память о жертвах теракта в метро

Арт-группа "Явь" создала граффити в память о жертвах теракта в петербургском метро. Оно расположилось на будке у дома по адресу Серпуховская, 29 (рядом со станцей метро "Технологический институт").

Фото: арт-группа "Явь"

"Хочется верить, что рано или поздно терроризм будет истреблен. Предпосылкой для этого является уровень социального развития общества. Но что делать сейчас? Сейчас, как и всегда, нужно стремиться к свету, и, не останавливаясь ни перед чем, делать своё дело. Как не остановился машинист поезда, когда ситуация стала критической, и вывел состав из тоннеля. Нужно быть здравомыслящим, рассудительным и трезво-оценивающим ситуацию человеком. Ведь пока мы движемся навстречу свету - тьма нам не страшна", - сообщают художники арт-группы.

Фото: арт-группа "Явь"

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения.