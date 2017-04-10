В Петербурге открыли памятник академику Королеву (ФОТО)

На проспекте Королева, 23 возле здания СДЮСШОР состоялось торжественное открытие памятника академику Сергею Королеву. В церемонии открытия первого в городе монумента инженеру-конструктору принимала участие его дочь – Наталия Королева.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

«Памятник Сергею Королеву установлен именно в Приморском районе не случайно. Именно здесь неподалеку располагался Комендантский аэродром, на котором свои первые полеты совершали первые российские авиаторы. А без авиации не было бы и космонавтики», - отметил глава администрации Приморского района Николай Цед.

По трагическому стечению обстоятельств в этот день скончался Георгий Гречко – советский космонавт и дважды Герой Советского Союза. Наталия Королева сказала о выдающемся петербуржце несколько слов.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга

«Гречко был замечательным не только космонавтом, но и человеком. Он очень любил Ленинград - как теперь говорят Петербург, был очень добрым и обладал прекрасным чувством юмора. Это большая потеря для космонавтики... А вообще для нашей семьи 12 апреля - огромный праздник. Мы очень любим Петербург, с этим городом много связывало Сергея Павловича, он часто приезжал сюда, и всегда посещал Русский музей, его любимое место», - рассказала Королева.