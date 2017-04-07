Симфонический оркестр сыграет в память о погибших в метро

В пятницу, 7 апреля, в 19:00 концерт в Государственной академической капелле Петербурга будет посвящен памяти погибших в Петербургском метрополитене 3 апреля.

В исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Капеллы под управлением народного артиста России Александра Чернушенко прозвучит одно из самых скорбных и величественных произведений в истории мировой музыки - Реквием Моцарта.

«Последнее сочинение великого композитора уже много веков потрясает слушателей своей глубиной и необычайно трагичной историей создания», - отмечают в пресс-службе Капеллы.

В этот вечер в Капелле также будет исполнен Концерт для кларнета ля мажор Моцарта. Солист - Антон Дереза.

Коллектив Капеллы Санкт-Петербурга выражает глубочайшие и самые искренние соболезнования семьям и близким погибших.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» во втором вагоне метро произошел взрыв. В результате теракта, по последним данным, погибли 14 человек, все они опознаны. Более 70 человек получили ранения, многие из них до сих пор остаются в больницах Северной