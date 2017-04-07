Автор "Игры престолов" посетит Петербург

Писатель и автор серии книг "Песнь льда и огня" Джордж Мартин посетит Северную столицу для участия в Петербургской фантастической ассамблее, сообщает организатор фестиваля Наталья Витько на своей странице в Facebook.

Ассамблея пройдет 18-21 августа. Точная дата пребывания американского писателя в Петербурге пока не уточняется.

"Петербургская фантастическая ассамблея – это место, где встречаются читатели, писатели, переводчики, художники, издатели и вообще все, кто так или иначе имеет отношение к фантастическому жанру", - сообщают организаторы ассамблеи.

Писатель Джордж Мартин получил широкую известность благодаря своим литературным работам в жанре фантастики и фэнтези. Самой популярной стала серии книг "Песнь льда и огня", экранизацией которых является сериал "Игра престолов". Сейчас Мартин работает над последними двумя книгами серии.