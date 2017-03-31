Выставка Сальвадора Дали в Петербурге: бунтарь и мудрый старец

Дали, которого вы не знали

На выставке можно увидеть срез всего творчества Сальвадора Дали. Представлены картины, которые были написаны в период "взрывной революции" сюрреализма, а также работы мастера в традиционном стиле, когда Дали в старости обратился к классикам - Рафаэлю, Микеланджело, Диего Веласкесу и другим знаменитым художникам, рассказал управляющий директор Фонда «Гала — Сальвадор Дали» Жоан Севильяно.

«Мы видим, как Дали из бунтаря превращается в старика, и от сюрреализма обращается к каталепсическим мотивам. Его жизнь похожа на взрыв. Ярче всего сюрреализм, важнее – смесь его опыта с опытом классиков», - добавил Севильяно.

По словам директора музея Владимира Воронченко, на организацию этой выставки ушло больше года.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

«Были и трудности — многие переговоры не завершились успехом. Порой причины были политическими — часто бывало так, что мы только обо всем договоримся с частным коллекционером или картинной галереей, а перед отправкой приходит отказ – теперь мы не можем поддерживать Россию», - отметил он, добавив, что искусство — это одно из немногого, что может отвлечь от политических передряг.

Но результат все равно превзошел ожидания — это самая большая выставка полотен Дали, которую когда-либо видела Северная столица. Более 150 живописных и графических работ Дали из коллекции Фонда «Гала — Сальвадор Дали», а также другие музейные и частные собрания.

Кроме того, на выставке можно увидеть фотографии мастера, а отдельный зал посвящен кинопоказу документальной ленты о жизни и творчестве известного мастера.

Обещают ажиотаж

Глава комитета по культуре Константин Сухенко надеется, что экспозиция Сальвадора Дали будет небывало популярной, и ее увидят более 300 тыс. человек. Известно, что на данный момент приобретено уже семь тысяч билетов.

«С очередями никак не справиться. Но мы делаем все возможное. В ближайшие два года хотим построить новый корпус музея внутри двора, чтобы закольцевать посещение музея. Сейчас очереди будут — нет сомнений. Будем стараться работать быстро», - добавил директор музея.

Чтобы избежать толп, продажа билетов на сайте и в кассах музея на данный момент ведется только с датами посещения до 15 мая. На даты с 16 мая по 2 июля билеты начнут продаваться 10 апреля.

Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Музей разделил время посещения на три сеанса, чтобы избежать столпотворения: с 10.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 и с 18.00 до 20.45. Время посещения выбирается при покупке билета и должно быть соблюдено.



Входной билет на выставку для взрослого посетителя стоит 450 рублей, льготный – 200.



Выставка продлится с 1 апреля по 2 июля 2017 года.

Организаторы предупреждают, что вход на выставку "Сальвадор Дали" в музее Фаберже рекомендован посетителям старше 18 лет.