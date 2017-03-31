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Выставка Сальвадора Дали в Петербурге: бунтарь и мудрый старец

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© Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
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    В музее Фаберже открывается выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик», на которой можно увидеть 150 работ великого художника. «Санкт-Петербург.ру» расскажет вам о том, что приготовили жителям и гостям Северной столицы организаторы одного из самых главных культурных событий этой весны.

    Дали, которого вы не знали

     

    На выставке можно увидеть срез всего творчества Сальвадора Дали. Представлены картины, которые были написаны в период "взрывной революции" сюрреализма, а также работы мастера в традиционном стиле, когда Дали в старости обратился к классикам - Рафаэлю, Микеланджело, Диего Веласкесу и другим знаменитым художникам, рассказал управляющий директор Фонда «Гала — Сальвадор Дали» Жоан Севильяно.

    «Мы видим, как Дали из бунтаря превращается в старика, и от сюрреализма обращается к каталепсическим мотивам. Его жизнь похожа на взрыв. Ярче всего сюрреализм, важнее – смесь его опыта с опытом классиков», - добавил Севильяно.

    По словам директора музея Владимира Воронченко, на организацию этой выставки ушло больше года.

    Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    «Были и трудности — многие переговоры не завершились успехом. Порой причины были политическими — часто бывало так, что мы только обо всем договоримся с частным коллекционером или картинной галереей, а перед отправкой приходит отказ – теперь мы не можем поддерживать Россию», - отметил он, добавив, что искусство — это одно из немногого, что может отвлечь от политических передряг.

    Но результат все равно превзошел ожидания — это самая большая выставка полотен Дали, которую когда-либо видела Северная столица. Более 150 живописных и графических работ Дали из коллекции Фонда «Гала — Сальвадор Дали», а также другие музейные и частные собрания.

    Кроме того, на выставке можно увидеть фотографии мастера, а отдельный зал посвящен кинопоказу документальной ленты о жизни и творчестве известного мастера.

    Обещают ажиотаж

     

    Глава комитета по культуре Константин Сухенко надеется, что экспозиция  Сальвадора Дали будет небывало популярной, и ее увидят более 300 тыс. человек. Известно, что на данный момент приобретено уже семь тысяч билетов.

    «С очередями никак не справиться. Но мы делаем все возможное. В ближайшие два года хотим построить новый корпус музея внутри двора, чтобы закольцевать посещение музея. Сейчас очереди будут — нет сомнений. Будем стараться работать быстро», - добавил директор музея.

    Чтобы избежать толп, продажа билетов на сайте и в кассах музея на данный момент ведется только с датами посещения до 15 мая. На даты с 16 мая по 2 июля билеты начнут продаваться 10 апреля.

    Фото: Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"
     

    Музей разделил время посещения на три сеанса, чтобы избежать столпотворения: с 10.00 до 14.00, с 14.00 до 18.00 и с 18.00 до 20.45. Время посещения выбирается при покупке билета и должно быть соблюдено.

    Входной билет на выставку для взрослого посетителя стоит 450 рублей, льготный – 200.

    Выставка продлится с 1 апреля по 2 июля 2017 года.

    Организаторы предупреждают, что вход на выставку "Сальвадор Дали" в музее Фаберже рекомендован посетителям старше 18 лет.

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