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КГИОП: На работу с выявленными объектами культурного наследия уйдет 20 лет

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Дворец культуры работников связи
© Фото: Alex 'Florstein' Fedorov / Wikipedia

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Всего в городе их около трех тысяч.

На то, чтобы решить вопрос с выявленными объектами культурного наследия (ОКН) в Петербурге, потребуется около 20 лет, заявил на заседании в Смольном глава комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров.

Он добавил, что на данный момент в Северной столице около трех тысяч выявленных ОКН. Всего их 9,2 тыс. - из них 3,8 тыс. федерального значения, а 2,5 тыс. регионального. В 2016 году в Минкульт было направлено 1728 комплектов документов для регистрации ОКН.

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В минувшем году на сохрпнение и охрану ОКН было выделено 7 млрд рублей из городского бюджета, 2,6 млрд. рублей из федерального и 1,9 млрд внебюджетных рублей.

В 2017 году Минкульт принял к рассмотрению 68 заявок на финансирование работ по сохранению ОКН – на 8 мдрд рублей. Одобрено заявок на 773 млн рублей.

Вице-губернатор Игорь Албин на совещании отметил, что администрация намерена перенимать опыт московской программы "Рубль за метр". Участвующий в ней инвестор проводит реставрацию за свой счет, а взамен получает объект в аренду на 49 лет по ставке 1 рубль за квадратный метр. Также Албин поручил КГИОП создать реестр деревянных зданий, которые должны войти в перечень объектов культурного наследия. Сейчас под охраной в городе находятся почти 250 деревянных зданий.

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Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", в марте в Петербурге появились два новых региональных памятника. Ими стали дача Ростовцевой в Пушкине и сад памяти жертв расстрела 1905 года.

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