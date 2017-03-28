Самойлову пригласили на петербургский фестиваль "Шаг навстречу!"

Певицу и представительницу России на "Евровидении-2017" Юлию Самойлову пригласили на творческий фестиваль "Шаг навстречу!", в котором участвуют дети и молодежь с ограниченными возможностями.

По словам гендиректора фестиваля Валерии Соколовой, этим организаторы фестиваля хотят поддержать певицу, которой запрещено приезжать на территорию Украины и участвовать там в европейском песенном конкурсе. Соколова добавила, что юные таланты смогут встретиться со своим кумиром и продолжить развитие в творческой сфер, передает Life.

Фестиваль "Шаг навстречу!" пройдет в Петербурге с 27 по 31 мая. На его открытии выступит оркестр Мариинского театра.

Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет. Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

Позже в Европейском вещательном союзе (ЕВС), который организует международный музыкальный конкурс «Евровидение», проследит, чтобы Россия приняла участие в соревновании.

"Первый канал" также сообщил, что в том случае, если Украина не допускает Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять именно она.

