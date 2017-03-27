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Стали известны пять самых популярных театров Петербурга

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© Фото: kudago.com

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Театры и кинотеатры в Северной столицы ищут одинаково часто.

Петербуржцы и гости Северной столицы одновременно часто ищут местоположения театров и кинотеатров. Об этом говорят результаты исследований сервиса 2ГИС.

В компании проанализировали запросы пользователей сервиса пятнадцати крупнейших городов России. В феврале их жители искали театры и кинотеатры в 2ГИС более 410 000 раз.

Театры чаще кинотеатров ищут в Казани, Волгограде, Москве и Самаре. Почти равное соотношение отмечено в Петербурге. В остальных миллионниках кинотеатры оказываются востребованнее театров, если верить поиску по названию. Самое большое преимущество у кино — в Ростове-на-Дону.

В ТОП-5 самых популярных театров Северной столицы вошли Мариинский и Александринский театры, Театр имени Ленсовета, Санкт-Петербургский академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской и государственный театр «Мюзик-Холл». Учитывалось не только число их запросов, но и оценки пользоватеелй сервиса.

«Общее количество театров в Москве и Петербурге больше, чем во всех остальных тринадцати миллионниках вместе взятых», - уточнили авторы исследования.

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