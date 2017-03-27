В России может появиться закон о нормах культуры

Экспертная комиссия по вопросам театра Общественного совета при Министерстве культуры России предлагает разработать закон о морально-этических нормах культуры России. Он может быть введен в качестве составной части в закон о культуре, сообщают «Известия».

«Разбалансировка культуры сказалась на духовно-нравственном состоянии театра и всего общества. Сотни миллионов государственных денег были бездумно вложены в современное искусство», — так аргументировал необходимость закона народный артист Николай Бурляев.

Он также назвал примеры «разбалансировки»: скандал вокруг новосибирской постановки «Тангейзера», инсталляцию фаллоса в Петербурге, получившую государственную премию «Инновация», и выставку, где посетители ходили по проецируемому на пол евангельскому тексту.

Члены экспертного совета хотят в ближайшее время разработать тезисы будущего закона и вынести их на обсуждение.

Ранее общественный совет при Министерстве культуры уже поднимал вопрос о морально-нравственных критериях современного искусства. В 2015 году глава комиссии по культуре Общественной палаты России Андрей Ковальчук предлагал создать при Минкультуры художественный совет, который выносил бы вердикты по репертуарам федеральных театров. Тогда предложение реализовано не было