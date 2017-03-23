Путин посмотрел «Последнюю жертву» в Малом театре

Президент России Владимир Путин посетил постановку пьесы Александра Островского «Последняя жертва» в Малом театре, передает «РИА Новости».

Перед началом спектакля его встретили гендиректор театра Тамара Михайлова, а также художественный руководитель Юрий Соломин и министр культуры Владимир Мединский.

Гендиректор Малого рассказала главе государства о реставрации театра, которая завершилась в конце прошлого года.

По ее словам, столь масштабная реставрация проводилась в театре впервые.

«Реставрация началась в 2011 году, но театр не закрывался, его закрыли только в 2014 году. Мы сделали за это время многое, в частности укрепили фундамент, укрепили стены, переделали все инженерные системы, отопление, заменили всю механизацию сцены, пристроили дополнительный зал к Щепкинскому фойе», — приводят «Известия» слова Михайловой.

Путин планировал посетить Малый театр еще в декабре минувшего года, но тогда планы президента оказались нарушены убийством в Турции посла Андрея Карлова.