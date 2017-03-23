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Украина считает незаконным дистанционное участие Самойловой в "Евровидении"

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© Фото: ptzgovorit.ru

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Об этом сообщил министр культуры страны.

Киев не согласился с предложением организаторов «Евровидения» устроить дистанционное выступление российской участницы Юлии Самойловой в прямом эфире. Об этом в своем Twitter написал вице-премьер по гуманитарным вопросам и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко.

"Трансляция выступления Самойловой украинскими телеканалами — это такое же нарушение украинских законов, как и ее въезд на Украину. Европейский вещательный союз должен учесть это", — заявил политик.

Ранее в четверг, 23 марта, представители Европейского вещательного союза предложили такой способ допустить Самойлову до участия в конкурсе.

Это то, чего никогда не делали раньше в 60-летней истории конкурса", – уточняют организаторы.

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Как стало известно накануне, 22 марта, Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

Позже сайт "Вестей" (ВГТРК) сообщил, что принято решение не показывать по российскому ТВ "Евровидение-2017".

"Первый канал" сообщл о том, что Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году в том случае, если не попадет в этом.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - сказали в пресс-службе канала.

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