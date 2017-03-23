Организаторы "Евровидения" предложили Самойловой выступить дистанционно

Европейский вещательный союз предложил "Первому каналу" транслировать выступлениt конкурсантки из России Юлии Самойловой во втором полуфинале конкурса "Евровидения". Об этом сообщается на сайте конкурса.

Предлагается вести прямую трансляцию номера Самойловой через спутниковый канал из России. Если российской певице удастся выйти в финал, то предлагается повторить такой прием в заключительный день конкурса.

"Это то, чего никогда не делали раньше в 60-летней истории конкурса", – уточняют организаторы.

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Как стало известно накануне, 22 марта, Украина закрыла Самойловой въезд из-за того, что она в 2015 году выступала в Крыму, прилетев туда из Москвы. Украинское законодательство считает допустимым въезд на территорию полуострова только с Украины.

Позже сайт "Вестей" (ВГТРК) сообщил, что принято решение не показывать по российскому ТВ "Евровидение-2017".

"Первый канал" сообщл о том, что Самойлова представит Россию на "Евровидении" в 2018 году в том случае, если не попадет в этом.

"В том случае, если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году, вне зависимости от места проведения конкурса, Россию будет представлять Юлия Самойлова", - сказали в пресс-службе канала.