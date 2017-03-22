Музей истории Санкт-Петербурга разыскивает зайцев

В Петропавловской крепости готовится к открытию выставка, посвященная лесным зверькам, в честь которых назван Заячий остров.

Музей истории города примет в дар любые художественные произведения, открытки и плакаты, предметы быта, сувениры, игрушки, аксессуары и даже карнавальные костюмы, изображающие зайцев и кроликов.

Единственное ограничение – зайцы и все, что с ними связано, должны быть не моложе 1991 года.

Наиболее интересные экспонаты примут участие в выставке и, возможно, даже пополнят фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а их владельцы получат право бесплатного посещения «заячьей» экспозиции.

Открытие выставки запланировано на 1 сентября 2017 года.

Контакты для связи и передачи предметов в музей: 498-06-82, inna.minushina@g mail.com (Инна Минюшина)