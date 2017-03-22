Организаторы «Евровидения» разочарованы запретом СБУ на въезд Самойловой

В Европейском вещательном союзе, который организовывает песенный конкурс «Евровидение», заявили о том, что «глубоко разочарованы» решением Службы безопасности Украины (СБУ) запретить въезд в страну российской участнице Юлии Самойловой. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Мы должны уважать законы принимающей конкурс страны, однако мы глубоко разочарованы этим решением, поскольку оно, как нам кажется, противоречит как духу конкурса, так и понятию инклюзивности, которое лежит в сердце наших ценностей», — сообщается в письме организаторов конкурса.

В Европейском вещательном союзе пообещали «продолжить диалог с украинскими властями» и обеспечить участие в конкурсе всех заявленных ранее артистов.

В Государственной думе России сравнили ситуацию с Самойловой с недопуском паралимпийцев в Рио. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, Самойлова своим выступлением в Крыму не хотела «что-то протестное сказать Украине».

Как стало известно ранее, СБУ запретила Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение трех лет.

Ранее Первый канал объявил, что Россию на «Евровидении-2017» в Киеве представит Юлия Самойлова. Ее песня будет называться «Flame Is Burning» («Огонь горит»). Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске.

После этого советник главы МВД Украины, депутат Верховной Рады Антон Геращенко заявил, что если Самойлову будут «использовать для провокации», то тогда ей запретят посещать международный конкурс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль надеется избежать политизации «Евровидения-2017» в Киеве. Более того, в Кремле не видят ничего провокационного в выборе российской участницы на конкурс Юлии Самойловой. Полуфинал конкурса пройдет в Киеве 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая.