Русский музей отмечает день рождения (ФОТО)

Русский музей отметил 119 лет со дня открытия. В честь этого вход в Михайловский, Мраморный и Строгановский дворцы, а также в Михайловский замок бв этот день свободен.

Как рассказал директор музея Владимир Гусев, было решено обойтись без помпезных празднований.

«Вместо этого мы сделали бесплатным вход. Видно, что большое количество людей стоят в очередях и на выставку Айвазовского и в Михайловский дворец. Хочу принести искренние извинения тем, кому приходится подолгу стоять в них. Это не потому, что мы что-то не продумали. Нам хочется, чтобы все желающие смогли попасть в музей», рассказал он.

Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Для попадания внутрь музея требовалось получить бесплатные билеты. Как пояснил Гусев, это нужно, чтобы немного регламентировать очередь и концу дня стало известно, сколько людей побывало в музее.

Вход на выставку Айвазовского остался платным. «Нам не жалко денег, просто не хочется, чтобы из-за наплыва желающих увидеть его полотна была выломана дверь в музей», - пошутил директор.

Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

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Он также добавил, что уже готовится программа празднования 125-летия Русского музея. Гусев отметил, что пышных торжеств также не планируется.

В свой день рождения русский музей встречал гостей живым исполнением классических произведений, которые звучали на разных его этажах. Из-за уникальной акустики дворца создавалось впечатление, что где-то совсем рядом выступает целый оркестр, хотя чаще одновременно играли лишь на двух инструментах.

В залах музея можно было встретить людей в костюмах из прошлых столетий. Это конструкторы и члены студий старинного танца. Костюмы они изготавливали самостоятельно, вдохновляясь в том числе и полотнами прошлых веков. Дамы и кавалеры находились в тех залах, которые соответствуют эпохам их нарядов.

Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

«Когда я перевоплощаюсь в такой наряд, то чувствую себя превосходно, как будто переношусь на несколько столетий назад», - поделилась одна из участниц праздника, медленно расхаживая по залу, обдувая себя веером и фотографируясь со всеми желающими.

Тем временем еще одно событие, связанное с музеем, происходило у дома по адресу Тульская улица, 8. На нем была торжественно открыта памятная доска в честь директора Русского музея Василия Андреевича Пушкарева (1915-2002), который жил в нем с 1952 по 1976 год.

Виталий Беспалов / "Санкт-Петербург.ру"

Более четверти века, с 1951 по 1977, выдающийся искусствовед руководил Русским музеем. При Пушкареве в его стенах появились произведения современных советских художников, устраиваюсь выставки тех авторов, которые к тому времени были незаслуженно забыты или получили предвзятую оценку.

За время его руководства Русский музей пополнился десятками тысяч новых экспонатов.